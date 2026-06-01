'Gece Müzeciliğinde yeni sezona başladık!

Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamızı bu yıl da sürdürüyoruz. 1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl Gece Müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz.'

'1 Milyonun Üzerinde Ziyaretçiyi Ağırladık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uygulamanın yeni dönemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Ersoy, önemli kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir tecrübe sunacaklarını vurguladı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İşte yaz aylarında geceleri açık olan müzeler:

Nemrut Ören Yeri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri

Patara Ören Yeri

Likya Uygarlıkları Müzesi

Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Hierapolis Ören Yeri

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi,

İstanbul Arkeoloji Müzeleri,

Galata Kulesi,

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Efes Ören Yeri

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Marmaris Müzesi

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Şanlıurfa Müzesi

Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Kaynak : PERRE