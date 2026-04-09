Adıyaman Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve personelin çalışma güvenliğini güçlendirmek amacıyla İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimci ve iş güvenliği uzmanı Seda Aytekin tarafından verilen hizmet içi eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sahadaki önemi ayrıntılı şekilde anlatıldı. Programa itfaiye personelinin yanı sıra müdürlük bünyesinde görev yapan stajyerler de katılım sağladı.

Yasal Haklar ve Riskler Masaya Yatırıldı

Eğitim kapsamında, çalışanların göreve başlama sürecinden itibaren dikkat etmesi gereken temel kurallar, yasal hak ve sorumluluklar ile işyerinde güvenli çalışma kültürünün önemi üzerinde duruldu.

Programda ayrıca işyeri temizliği ve düzeni, göreve özgü riskler, risk değerlendirme süreçleri, iş kazaları ile meslek hastalıklarının doğurabileceği hukuki sonuçlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Hizmet Kalitesi ve Çalışan Güvenliği Vurgusu

İş güvenliği uzmanı Seda Aytekin, işverenlerin çalışanlara düzenli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, bu eğitimlerin yalnızca personel sağlığı açısından değil, kamu hizmetinin etkinliği ve sürekliliği bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle acil müdahale birimlerinde görev yapan itfaiye personelinin yüksek risk altında çalıştığını belirten Aytekin, alınacak önlemler ve farkındalık eğitimleri sayesinde olası iş kazalarının önüne geçilebileceğini kaydetti.

