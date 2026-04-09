Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki PIKTES projesi kapsamında, Adıyaman Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda 'Aile Seminerleri' düzenlendi. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katıldığı programa veliler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Nazife Karadağ Sunum Yaptı

'Eğitimin Yüzyılı' vizyonuyla düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Nazife Karadağ; aile içi iletişim, akran ilişkileri, sosyal duygusal beceriler ve kültürel uyum konularında sunum yaptı.

Programın açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde 'insan' ve 'erdemli toplum'un öncelikli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karadağ, aile içi iletişim süreçleri, okul-aile iş birliğinin öğrenci başarısındaki rolü ve farklılıklara saygı konularına değindi.

Etkinlik, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un Prof. Dr. Karadağ'a çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi. Katılımcılar, verilen bilgiler ve eğitime katkı için teşekkür etti.

