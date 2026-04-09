AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Gözde TV'de gazeteci-yazar Zeynel Abidin Kıymaz'ın hazırlayıp sunduğu 'Gündem' programına konuk oldu. Programda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Ercan, AK Parti Kadın Kolları'nın gücüne ve kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekti. Ercan, AK Parti Kadın Kolları olarak 6 milyon üyeye ulaştıklarını belirterek, 'Bu sayı ile dünyanın en büyük kadın platformuyuz. Kadınların siyasette ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

'28 ŞUBAT'IN İZLERİNİ BİRLİKTE SİLDİK'

28 Şubat sürecine de değinen Ercan, başörtüsü nedeniyle kadınların büyük mağduriyetler yaşadığını hatırlatarak, 'Kızlarımız üniversite okuyabilmek için büyük mücadeleler verdi. Bu alandaki özgürlüklerin önünü açan AK Parti olmuştur' ifadelerini kullandı.

'Kadın Eli Değen Şehirlerde, Fark Ortaya Çıkıyor'

Gaziantep'te düzenlenen bölge toplantısına ilişkin bilgiler de paylaşan Ercan, depremden etkilenen 11 ilin kadın kolları başkanlarının davet edildiğini belirtti. Toplantının 'Kadınla Yükselen Dirençli Şehirler' temasıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Ercan, ev sahipliğini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığını söyledi. Toplantıya kadın belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyelerinin de katıldığını aktaran Ercan, Gaziantep'te hayata geçirilen projeleri yerinde incelediklerini belirtti.

'Kadın eli değen şehirlerde temizlikten şehir estetiğine kadar birçok alanda fark ortaya çıkıyor' diyen Ercan, Gaziantep'in bu anlamda örnek bir model olduğunu vurguladı.

'Kadınlar Siyasette Daha Fazla Yer Almalı'

Kadınların sadece ev hayatında değil, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda da aktif rol alması gerektiğini belirten Ercan, şunları söyledi:

'Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. O halde kadınlarımızın da milletvekilliği, belediye başkanlığı ve yerel yönetimlerde daha fazla temsil edilmesi gerekir. Kadınlarımız hak ettikleri kontenjanlar için daha güçlü talepte bulunmalıdır.'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsilinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ercan, AK Parti'nin kadınların siyasette daha aktif rol almasını teşvik ettiğini kaydetti.

Ercan'dan Hatay Örneği: 'Dayanışma ile Yaraların Sarılmasına Katkı Sağladık'

Geçtiğimiz yıl Hatay'da gerçekleştirilen benzer bir toplantıyı hatırlatan Ercan, deprem sonrası yürütülen destek çalışmalarına değindi. 'Kadın kardeşim' projesi kapsamında iş kadınlarının Hatay'a giderek eşini ve işini kaybeden kadınlara destek olduğunu belirten Ercan, birçok kadının bu sayede yeniden iş hayatına kazandırıldığını ifade etti.

Ercan, 'Kadınların el ele vermesiyle yaraların sarılmasına katkı sağladık. Bu çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

Kıymaz'dan 'Adıyaman' Çağrısı

Programın sonunda gazeteci-yazar Zeynel Abidin Kıymaz, AK Parti Kadın Kolları'na çağrıda bulunarak bir sonraki toplantının Adıyaman'da yapılmasını önerdi.

Kaynak : PERRE