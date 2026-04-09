Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 15 Ekim'de ilk tohumlarını ektiği sebze üretim alanında yetişen ürünler, haftada iki gün 3. Çevre Yolu'nda kurulan satış noktasında uygun fiyatla satışa sunuluyor. Bu hafta soğan, maydanoz ve ıspanak vatandaşlarla buluşurken, hem ürünlerin tazeliği hem de fiyatların erişilebilir olması memnuniyet yarattı.

Vatandaşlardan Açıklama: 'Hem Ekonomik Hem de Ulaşılabilir'

Adıyaman Belediyesi ile Adıpayam Kadın Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen çalışma, üretimden doğrudan vatandaşa ulaşan örnek bir sosyal belediyecilik uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar da hem ürünlerin tazeliğinden hem de uygun fiyatlardan memnun olduklarını dile getiriyor.

Sebze satış noktasından düzenli olarak alışveriş yaptığını belirten Zeynep Değer, uygulamanın hem ekonomik hem de ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Değer, 'Bu hizmet çok iyi. Ürünleri beğeniyoruz, fiyatlar da ucuz. Evimize yakın olduğu için rahatça gelip alışveriş yapabiliyoruz. Her gelişimde evime sebze alıyorum. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz' dedi.

Emekli Vatandaşlar İçin Destek Oluyor

Emekli olduğunu ve piyasa fiyatları karşısında zorlandığını ifade eden Hüseyin Kaya ise belediyenin satış noktasının bütçelerine katkı sunduğunu belirtti.

Kaya, 'Günümüzde her şey çok pahalı. Emekli olduğum için istediğim her ürünü alamıyorum. Burada satılan ürünler daha uygun. Sabah 50 liraya birçok yeşillik aldım, birkaç gün yetiyor. Konteynerde kalıyorum, buraya gelip alışverişimi yapıyorum. Soğan, maydanoz ve ıspanak alıyorum. Fiyatlar gerçekten iyi' diye konuştu.

'Fiyatlar Pazara Göre Daha Uygun'

Vatandaşlardan Nuriye Ünlü de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, satışa sunulan ürünlerin pazara göre daha hesaplı olduğunu söyledi.

Ünlü, 'Burayı açmaları çok güzel oldu. Herkes memnun. Fiyatlar pazara göre daha uygun. Ürünler doğal ve taze. Öğrenciler de gelip alışveriş yapıyor. Başkanımızdan memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

