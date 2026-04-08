6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da eğitim alanında önemli bir adım atıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un katkılarıyla yapılan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, öğrencilere kapılarını açtı.

Kentte hizmete açılan 4'üncü kütüphane, modern yapısı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor. Resmî açılışı önümüzdeki günlerde Gürsoy ailesinin katılımıyla gerçekleştirilecek kütüphane, 08.00-21.00 saatleri arasında haftanın 7 günü hizmet verecek.

Kütüphane, öğrencilerin sessiz, güvenli ve konforlu bir ortamda ders çalışabilmesini sağlıyor. Özellikle sınavlara hazırlanan gençler için önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

Öğrencilerden Ali Yavaş, 'Kütüphane bizim için çok iyi oldu. Evimize yakın olduğu için rahatlıkla gelebiliyoruz. Daha önce diğer kütüphanelerde yer bulmakta zorlanıyorduk. Burası hem modern hem de oldukça kullanışlı. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum.' dedi.

Sümeyye Arslan ise, YKS'ye hazırlandığını belirterek, 'Önceden ders çalışmak için çarşı merkezine gitmek zorunda kalıyordum ve bu durum zaman kaybına neden oluyordu. Şimdi ise 5 dakika içinde kütüphaneye ulaşabiliyorum. Ortam çok güzel, sessiz ve verimli. Bu hizmetten dolayı Başkan Tutdere'ye teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

