Adıyaman'da Egebil Koleji tarafından hayata geçirilen 'Şehrimizin Geleceği' adlı Global Okul ders projesi kapsamında öğrenciler, yaşadıkları şehrin çevresel ve toplumsal sorunlarına çözüm üretmek amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerin katılımıyla yürütülen ve dört hafta süren projede öğrenciler, iklim krizi ile şehir yaşamı arasındaki ilişkiyi detaylı şekilde ele aldı.

Proje ile öğrencilerin çevresel farkındalık kazanmalarının yanı sıra aktif vatandaşlık bilinci geliştirmeleri amaçlandı.

Proje sürecinde öğrenciler, şehirlerindeki çevresel ve sosyal sorunları yerinde gözlemleyerek nedenlerini araştırdı, çözüm önerileri geliştirdi ve bu önerileri somut projelere dönüştürdü. Hazırlanan çalışmaların düzenlenecek sunum programında protokol üyeleri, yerel yöneticiler, basın mensupları ve velilerin katılımıyla kamuoyuna sunulacağı bildirildi.

Etkinlikte öğrencilerin, 'Bizim çözümümüz...' yaklaşımıyla geliştirdikleri projeleri farklı sunum teknikleriyle aktaracağı, şehir bilinci, çevre duyarlılığı ve toplumsal sorumluluk alanlarında dikkat çeken örnekler ortaya koyacağı ifade edildi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, projenin yalnızca akademik bir faaliyet olmadığına işaret edilerek, 'Bu çalışma ile öğrencilerimizin problem çözme, iş birliği, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin yaşadıkları şehirde söz sahibi olabileceklerini göstermeyi hedefliyoruz. Projemizi sürdürülebilir bir model olarak her yıl devam ettirmeyi planlıyoruz' denildi.

'Şehrimizin Geleceği' projesinin, gençlerin yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğu, aynı zamanda şehirlerin geleceğine dair umut veren fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Kaynak : PERRE