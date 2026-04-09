Adıyaman'da, Yedi Halka Derneği tarafından yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın Erasmus+ programı kapsamında desteklenen 'Kadrajımda İklim Değişikliği Var' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti ilçe Başkanı Gaffar Çelebi, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Adıyaman Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Akay,Gençler ve basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını Yedi Halka Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozan, projenin 18-30 yaş aralığındaki gençler ile yerel STK temsilcilerini kapsadığını belirterek, gençlerin iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesini ve sanatsal üretimle farkındalık oluşturmasını hedeflediklerini ifade etti.

Proje kapsamında katılımcılara iklim değişikliği ve fotoğrafçılık alanında eğitimler verileceği, ardından gençlerin sahada iklim krizinin etkilerini fotoğraflayarak belgeleyeceği kaydedildi. Elde edilen çalışmaların sergiler ve çeşitli etkinliklerle kamuoyuna sunulacağı belirtildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı konuşmada, , gençlere verdiği desteklerden ötürü Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a ayrıca bu anlamlı projeden dolayı Yedi Halka Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozan dernek yönetimine teşekkür ederek ayrıca teşekkür etti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek, 'Gençlerimizin hayallerine dokunan, onları geleceğe hazırlayan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen dernek başkanı Mustafa Bozan ayrıca gençlere verdiği desteklerden dolayı İlçe Kaymakamımız Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hüseyin Elüstü'ye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Mustafa Çiçek'e teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüzdür; onların enerjisi ve üretkenliğiyle ilçemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.

Projenin final aşamasında ise Adıyaman'dan Ankara'ya uzanan bir politika diyaloğu başlatılacağı, düzenlenecek çalıştay sonucunda hazırlanacak raporun gençler tarafından karar alıcılara sunulacağı ifade edildi.

Projenin hem iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamayı hedeflediğini belirterek, tüm gençleri ve paydaşları projeye destek vermeye davet etti.