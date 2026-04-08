Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Birimi tarafından Adıyaman Havalimanı personeline yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Program kapsamında personele, acil durumlarda doğru ve etkili müdahalenin önemi vurgulanarak temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar, hayat kurtaran bilgi ve becerileri uygulamalı örneklerle pekiştirme imkânı buldu.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, bu tür eğitimlerin toplumda ilk yardım bilincini artırdığını belirterek, olası kazalarda hızlı ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Şirik, hayat kurtaran bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılmasına katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek eğitimin önemine dikkat çekti.

