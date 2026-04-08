Adıyaman'da temaslarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kentte açıklamalarda bulundu. Ekmen, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmesinde, sürecin hedefinin terörün tamamen sona erdirilmesi olduğunu vurguladı. Başkan yardımcısı Ekmen, PKK'nın feshi ve silahlı varlığının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, 'PKK'nın feshi ve silahlı varlığının sona erdirilerek mensuplarının Türkiye'de oluşturulacak yeni hukuki statüye tabi kılınmasını sağlamaktır' dedi.

'SÜREÇTE, YOL KAZALARI SÜRECİ BİTİRMEMELİ'

Süreçte zaman zaman provokasyonlar ve sıkıntılar yaşanabileceğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, 'Bu tür süreçlerin sıkıntısı olur. Kayyım atamaları bir sıkıntıydı. TUSAŞ olayı kabul edilemez bir terör olayıydı. Nevruz'da da bir takım görüntüler herkesi rahatsız etti' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, İçişleri Bakanı'nın bazı gözaltı ve adli soruşturmalardan bahsettiğini hatırlatarak, 'Neticede önemli olan hedeftir. Hedef de terörün tamamen sona erdirilmesidir' diye konuştu.

'BÜYÜK HEDEFLERDE DİRENÇLİ OLMAK GEREKİR'

Sürecin zorluklarına dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, 'Böylesine büyük bir hedefte bazen çok önemli yol kazaları ve provokasyonlar olsa bile dirençli olmak gerekir. 'En küçük sorunda bu böyle olacaksa biz bu işte yokuz' dememek gerekir' dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, 100 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp yaşanan bir sürecin çözümünde sabırlı olunması gerektiğini belirterek, 'Bizi üzen bir olay nedeniyle süreci bozarsak, bu kayıpların daha da artması anlamına gelir' ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KARŞILIKLI HASSASİYET ŞART'

Herkesin karşılıklı hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, 'Hiç kimsenin bir başkasının sinir uçlarıyla oynamaması gerekir. Herkes kendisini başkasının yerine koyarak davranmalıdır' dedi.

PKK ile doğrudan ilişkisi olmayan kesimlerin de sürecin hedefini görerek tahammüllü olması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, örgütle ilişkili kişilerin de toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

'HUKUKİ VE SİYASİ DÜZENLEMELER GÜNDEME GELMELİ'

Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, sürecin ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve siyasi etik düzenlemelerinin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca örgütün tasfiyesine yönelik hukuki bir çerçevenin oluşturulması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, bu düzenlemelerin yalnızca tek bir kesimi değil farklı mağduriyet alanlarını da kapsaması gerektiğini belirterek, 'Aksi halde sürece olan güven azalır ve yeni riskler ortaya çıkar' dedi.

