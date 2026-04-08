Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Abdülmecit Demirci'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda idari personel ve kurum avukatları bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetleri kapsamında ortaya çıkabilecek ve idari yargıya intikal etme ihtimali bulunan konular ele alındı. Hukuki süreçlerin daha etkin yönetilmesi, mevzuata uygun hareket edilmesi ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, toplantının önemine dikkat çekerek hukuki süreçlerde doğru bilgi ve koordinasyonun kurumun işleyişine katkı sağlayacağını vurguladı. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Abdülmecit Demirci ise sahada karşılaşılan hukuki sorunların çözümünde iş birliğinin ve ortak aklın önemine değindi.

Toplantı, idari yargıya taşınabilecek konuların önceden değerlendirilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi açısından verimli geçti.

