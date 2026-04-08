Adıyaman'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 66 kişi yakalandı. Yakalanan 66 şahıstan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 66 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 41 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 327,95 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 603 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.