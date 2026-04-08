Adıyaman'da, park halindeki bir otomobilden çıkan dumanlar korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde olan 02 ABH 355 plakalı otomobilin motor kısmında dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda araç yanmaktan kurtarıldı. Otomobilin motor kısmında bazı elektrik kablolarının şase yaptığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.