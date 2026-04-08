Adıyaman AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vekil Özhan, teşkilatın 10 Nisan 1845'ten bu yana devletin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, polislerin suçla mücadele, kamu düzeni ve vatandaş güvenliği konularında büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Adıyaman Milletvekili Özhan, '181 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin sağlanması adına büyük bir özveriyle çalışan polislerimiz, milletimizin güvenliğinin teminatıdır' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Milletvekili Özhan, polis teşkilatının sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp toplumla güçlü bir bağ kurduğunu, görevlerini yüksek bir sorumluluk bilinciyle sürdürdüğünü ifade ederek, görevleri başında şehit olan polisler için Allah'tan rahmet, gaziler için ise minnet dileğinde bulundu.

Mesajının sonunda polisler ve ailelerine sağlık, huzur ve başarı dileklerini ileten Milletvekili Özhan, Türk Polis Teşkilatı'nın toplumdaki önemine dikkat çekti.

