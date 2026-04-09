Adıyaman'da genç sporcuların dijital dünyada karşılaşabileceği hukuki risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Genç Nesiller Derneği tarafından 'Hukuki Farkındalık Paneli' düzenlendi. Spor camiasından gençlerin yoğun katılım gösterdiği panelde, internet ortamındaki siber suçlar, finansal dolandırıcılık yöntemleri, dijital ayak izi ve sosyal medya kaynaklı hukuki sorumluluklar ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü Av. Ayşenur Altuntaş üstlenirken, konuşmacı olarak Av. Tuba Karababa, Av. Esma Atar ve Av. İlayda Çabuk yer aldı.

IBAN Tuzağına Karşı Kritik Uyarı

Panelist Av. Tuba Karababa, gençlerin özellikle IBAN hesaplarının kullandırılması konusunda büyük risk altında olduğuna dikkat çekti. Karababa, bazı kişilerin 'komisyon' veya 'kolay kazanç' vaadiyle gençlerin banka hesaplarını kullanmak isteyebileceğini belirterek, bunun çoğu zaman dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağlarında kullanıldığını söyledi.

Karababa, 'Bu durum ilk bakışta masum görünebilir ancak hesabınız bir suç organizasyonunun parçası haline gelebilir. Hukukta 'Ben bilmiyordum' demek geçerli bir savunma değildir' diyerek gençleri dikkatli olmaya çağırdı. Bu tür eylemlerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Yasa dışı bahis sistemlerinin özellikle sporcuları hedef aldığını belirten Karababa, gençlerin kişisel finansal bilgilerini kesinlikle başkalarıyla paylaşmaması gerektiğini vurguladı.

'Kolay Para' Vaadi Risk Taşıyor

Kolay kazanç söylemleriyle gençlerin suç şebekelerinin ağına düşürüldüğünü ifade eden Karababa, 'Hiçbir güvenilir sistem garanti kazanç sunmaz. Emek olmadan vaat edilen her kazancın altında mutlaka bir risk vardır' değerlendirmesinde bulundu.

Bazı dolandırıcılık yöntemlerinde gençlerin adına şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden yasa dışı işlemler yürütüldüğünü kaydeden Karababa, şirketin resmi olarak gençlerin üzerine olması nedeniyle tüm hukuki sorumluluğun da onlara yüklendiğini anlattı.

'Dijital Ayak İzi Her Zaman Takipte'

Av. Esma Atar ise internet kullanımında bırakılan izlerin hukuki süreçlerde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Atar, 'İnternette yaptığınız her işlem bir dijital ayak izi bırakır. Önemli olan işlemi kimin yaptığı kadar hangi bağlantı üzerinden yapıldığıdır' dedi.

İnternet paylaşımının oluşturabileceği risklere değinen Atar, bir başkasına Wi-Fi veya mobil internet erişimi verilmesi halinde, o kişi tarafından işlenen suçların soruşturmasında bağlantı sahibinin de incelemeye dahil olabileceğini söyledi.

Online alışverişlerde kayıtlı kart bilgilerinin korunmasının önemine işaret eden Atar, hesap güvenliği için güçlü şifreler ve düzenli kontrol önerisinde bulundu.

'Siber Zorbalık da Suç Kapsamında'

Panelist Av. İlayda Çabuk, sosyal medya ve dijital platformlarda yapılan hakaret, tehdit ve küçük düşürücü paylaşımların siber zorbalık kapsamında suç teşkil ettiğini belirtti. Çabuk, bu tür eylemlerin ağır yaptırımlarla karşılık bulabileceğini ifade etti.

Telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarılarda bulunan Çabuk, 'Hiçbir polis, savcı veya banka görevlisi sizden telefonla para istemez' diyerek gençlere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Dijital güvenlik için güçlü parola kullanımı, aynı şifrenin farklı platformlarda tekrar edilmemesi ve çift aşamalı doğrulamanın aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

'Susmayın, Hukuki Yollara Başvurun'

Siber zorbalık ya da dijital dolandırıcılıkla karşılaşılması halinde hukuki sürecin mutlaka işletilmesi gerektiğini belirten Çabuk, mağdurların Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabileceğini, ayrıca maddi ve manevi tazminat hakkına da sahip olduklarını söyledi.

'Her Şeyin İzi Var'

Panelin moderatörü Av. Ayşenur Altuntaş, dijital ortamda yapılan hiçbir işlemin tamamen silinmediğini vurgulayarak, gençlere 'İnternette yapılan hiçbir şey kaybolmaz, her şeyin bir izi vardır' mesajını verdi.

Altuntaş, günlük hayatta yaşanan bir kavga ya da olayın videosunu çekip paylaşmanın dahi kişiyi suçun parçası haline getirebileceğini belirterek, dijital davranışların da hukuki sonuçları olduğunu ifade etti.

Gençlere Bilinçli Dijital Kullanım Çağrısı

Panel sonunda konuşan avukatlar, genç sporculara bilinçli internet kullanımı, kişisel verilerin korunması ve kolay para vaatlerine karşı dikkatli olunması yönünde ortak çağrıda bulundu.

Uzmanlar, 'Kolay para yoktur. Emek vermeden kazanılan her şey risk taşır' mesajıyla paneli tamamladı.

