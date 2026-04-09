Adıyaman'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında yapımı devam eden bir binanın dış cephe işinde çalışan Muhammed A., isimli işçi üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.