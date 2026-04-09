Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanvekilliği gündemiyle toplandı. Seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarken, TOMA'lar hazır bekletildi. Arka otopark girişinin kapatıldığı alanda yaklaşık 200 kişilik CHP'li grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

AK Parti, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterirken, CHP seçimde aday çıkarmadı.

Mecliste AK Parti 50, MHP 8, BBP 1 üyeyle temsil edilirken; CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 3, Türkiye İttifakı Partisi'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 1 ve 1 bağımsız üyesi bulunuyor.

106 üyeli mecliste yapılan oylamaya 61 üye katıldı. İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamazken, üçüncü turda salt çoğunluk esasına göre yapılan oylamada Şahin Biba 61 oy alarak başkanvekilliğine seçildi.

Seçim Öncesi Gergin Anlar

Belediye çevresinde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı seçim süreci, kısa süreli arbedeye sahne oldu.MECLİS

Aritmetiği Sonucu Belirledi

Oylamada Cumhur İttifakı'nın meclisteki çoğunluğu belirleyici olurken, CHP'nin aday çıkarmama kararı seçim sonucunu doğrudan etkiledi.

Biba'dan 'Hizmet' Vurgusu

Seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Şahin Biba, önceliklerinin Bursa'ya hizmet olduğunu belirtti. Demokratik sürece vurgu yapan Biba, meclis çoğunluğunun halkın iradesini yansıttığını ifade etti. Bursa'nın tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Biba, kentin geleceğini şekillendirecek kararlar alacaklarını söyledi.

'Tüm İlçelere Eşit Hizmet'

Görev anlayışlarının sorumluluk temelli olduğunu dile getiren Biba, polemik yerine hizmet odaklı bir yönetim sergileyeceklerini belirtti. Biba, 17 ilçenin tamamında ayrım gözetmeden çalışmaların sürdürüleceğini ve ihtiyaçlara hızlı çözümler üretileceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE