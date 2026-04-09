Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekerek, yaşananların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini ifade etti.

'Zulüm artarak devam ediyor'

Baro Başkanı Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, biliyorsunuz yaklaşık iki buçuk senedir katil İsrail Devleti'nin mazlum Filistin halkına yönelik zulmü, insanlık dışı muamelesi devam etmekte. Tüm dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanmakta. Bu vahşete karşı bizim ülkemiz başta olmak üzere bazı ülkeler tepki gösterse de genel anlamda dünya kamuoyu sessiz ve zulüm artarak devam ediyor. Bunun verdiği cesaretle sadece Filistin'le yetinmeyip İran'a ve komşu ülkelere de saldıran, dün gece de Lübnan'a saldıran ve 254 masum insanı katleden bir katil devlet anlayışıyla karşı karşıyayız.

Biz Adıyaman Barosu olarak bu zulme karşı ilk günden bu yana elimizden geldiğince tepki koymaya, kamuoyu oluşturmaya, uluslararası hukuku işletme noktasında da girişimlerde bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde alınan idam kararlarıyla ilgili de bugün bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Baromuz adına basın açıklamasını yönetim kurulu üyemiz Avukat Ahmet Gündüz okuyacak. Ben sözü Sayın Avukat Ahmet Gündüz'e bırakıyorum.'

'İdam yasası kabul edilemez'

Adıyaman Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gündüz ise baro adına yaptığı açıklamada, İsrail Parlamentosu'nun 30 Mart 2026 tarihinde kabul ettiği düzenlemenin ciddi hak ihlallerine yol açacağını belirtti.

Gündüz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Değerli basın mensupları basın açıklamamıza hoş geldiniz. İsrail Parlamentosu tarafından 30 Mart 2026 tarihinde kabul edilen ve kamuoyunda idam yasası olarak anılan düzenleme, hukuk devleti ilkeleri, insan hakları ve uluslararası hukuk açısından son derece ağır ve kabul edilemez sonuçlar doğurmaktadır. Söz konusu düzenleme ile belirli suçlar bakımından idam cezası öngörüldüğü ve bu cezanın özellikle Filistinler bakımından uygulanabilir hale geldiği görülmektedir.

Nitekim düzenlemenin fiilen yalnızca Filistinleri hedef aldığı ve ayrımcı bir karakter taşıdığı yönünde ciddi uluslararası eleştiriler bulunmaktadır. Ayrıca kabul edilen yasa kapsamında ölüm cezalarının kısa süre içerisinde infaz edilebileceği, yargısal güvencelerin sınırlandırıldığı ve askeri mahkemeler eliyle uygulanabileceği yönündeki düzenlemeler adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı ve hukuki güvenlik ilkesi bakımından açık ihlaller içermektedir.'

'Yaşam hakkı mutlak bir değerdir'

Gündüz, idam cezasının çağdaş hukuk sistemlerinde terk edilmesi gereken bir yaptırım olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

'İdam cezası günümüz çağdaş hukuk sistemlerinde terk edilmesi gereken, telafisi imkansız sonuçlar doğuran ve insan onuruyla bağdaşmayan bir yaptırımdır. Uluslararası insan hakları hukuku özellikle yaşam hakkını mutlak bir değer olarak korumakta devletlerin bu hakkı ihlal edici düzenlemelerden kaçınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda idam cezasının yeniden ihdas edilmesi geri dönülemez nitelikte bir hak ihlali riskini beraberinde getirmektedir.'

'Uluslararası topluma çağrı'

Açıklamada ayrıca düzenlemenin ayrımcılık içerdiği ve hukuk devleti ilkesini zedelediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Söz konusu düzenlemelerin belirli bir topluluğu hedef alması eşitlik ilkesine açık aykırılık teşkil etmektedir. Yargısal güvencelerin zayıflatılması hukuk devleti ilkesinin zedelenmesine neden olmaktadır. Uluslararası toplumun geniş bir kesimi tarafından eleştirilen bu düzenleme, bölgesel barışa katkı sağlamaktan uzak olup, aksine gerilimleri artırma potansiyeli taşımaktadır.

Bu itibarla İsrail tarafından kabul edilen söz konusu idam yasasını hukuka, insan haklarına ve evrensel değerlere aykırı bulduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Uluslararası toplumu insan haklarını koruma yönündeki sorumluluğunu yerine getirmeye ve yaşam hakkını açıkça ihlal eden bu düzenlemeye karşı açık ve etkili bir tutum almaya davet ediyoruz.'

'Lübnan'da sivillere yönelik saldırılar kınandı'

Baro açıklamasında ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinilerek şu ifadelere yer verildi:

'Aynı zamanda dün akşam İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğine dair haberler uluslararası kamuoyunda derin bir endişe ve üzüntü yaratmıştır. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması ve masum insanların hayatını kaybetmesine yol açan bu tür eylemler, uluslararası hukuk ve insan haklarının en temel ilkeleriyle açıkça bağdaşmamakta olup insanlık dışı nitelik taşımaktadır. Sivillerin korunmasına yönelik evrensel normların ihlal edildiği bu tür saldırıları kınıyor, yaşam hakkını esas alan barış ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir yaklaşımın acilen hakim kılınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.'

