Geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Genel Meclisi'nde yapılan seçimler sonucunda daimi encümen üyeliğine seçilen Turan Yıldırım'ı, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı köy muhtarları ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Belenli Köyü Muhtarı Bekir Uçan, Fıstıklı Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz, Güzelçay Köyü Muhtarı Murat Orman, Boztarla Köyü Muhtarı Sevri Doğan, Büyük Bejiyan Köyü Muhtarı Tevfik Göçan, Susuz Köyü Muhtarı Kasım Aslan, Alaköprü Köyü Muhtarı Kadir Deniz, Köseler Köyü Muhtarı Hasan Göngür, Mülk Köyü Muhtarı Bekir Oğuz, Belören Köyü Muhtarı Mehmet Adalı, Karacaören Köyü Muhtarı Selim Bozan, Tabaklı Köyü Muhtarı Sophi Duran ve Yüksekyayla Köyü Muhtarı Mehmet Ziya Aslan yer aldı.

Yıldırım, ziyaretin kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, köylerin sorunlarını en hızlı şekilde çözmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE