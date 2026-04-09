Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Polis Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda Türk Polis Teşkilatı'nın önemine dikkat çekti. Başkan Çeliker, 'Milletimizin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için büyük bir fedakârlıkla görev yapan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin en köklü ve en önemli kurumlarından biridir' dedi.

Polislerin zorlu şartlar altında görev yaptığını belirten Başkan Çeliker, 'Kahraman polislerimiz; hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini ve toplumsal barışı korumak adına büyük bir özveriyle çalışmaktadır' ifadelerini kullandı.

Polisliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Başkan Çeliker, 'Polislik yalnızca bir meslek değil; sabır, cesaret, vicdan ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görevdir' dedi.

Mesajında şehit polisleri de vurgulayan Murat Çeliker, görevleri başında hayatını kaybeden emniyet mensuplarını rahmet ve minnetle anarak, gazilere de şükranlarını ileterek; 'Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehit polislerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Onların fedakârlıkları bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır' dedi.

Açıklamasının sonunda tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayan Çeliker, 'Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Görevleri başındaki tüm polislerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Rabbim onları her türlü tehlikeden korusun'

Kaynak : PERRE