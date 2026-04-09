Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik düzenlemelerinde önemli değişiklikler gündemde. Yapılacak yeni düzenleme ile birlikte hem sürüş güvenliği hem de şehir içi denetimlerin artırılması hedeflenirken özellikle araç içi ekranlar, ses sistemleri ve cam filmi uygulamalarıyla ilgili kurallar netleştiriliyor.

Yeni düzenlemee göre araç içi multimedya ve ekran sistemleri tamamen yasaklanmayacak. Sürücüler, eller serbest kullanım ve navigasyon özelliklerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Ancak gelen düzenlemelerde en dikkat çeken değişiklik, araç seyir halindeyken ekranlarda video oynatılmasının yasaklanması oldu. Bu kuralın ihlali durumunda sürücülere cezai işlem uygulanacak. Denetimlerin trafik kontrollerinde sıkı şekilde yapılması planlanıyor.

Bagaj Tipi Ses Sistemlerine Yasak!

Yeni düzenlemeye göre yüksek desibelli hoparlör kullanımına izin verilecek. Ancak daha çok genç sürücüler arasında yaygın olan bagaj tipi ses sistemleri için önemli bir yasak geliyor. Bagajda bulunan veya ekstra ses gücü sağlayan subwoofer ve kutu bas sistemleri tamamen yasak kapsamına alınacak. Bu tür sistemlerin kullanımı tespit edilirse cezai işlem uygulanacak.

App Plaka Uygulaması Devam Ediyor

Kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen plakalarla ilgili mevcut uygulama büyük ölçüde korunuyor. Şoför odaları tarafından daha önce basılmış plakaların kullanımına devam edilecek. Bu düzenleme,hali hazırda bu plakaları kullanan sürücüler için herhangi bir değişiklik anlamına gelmiyor.

Kaynak : PERRE