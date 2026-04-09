Adıyaman Belediyesi tarafından kentte kurulan sebze üretim alanında yetiştirilen ürünler, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulmaya devam ediyor. Bu hafta satış noktalarında soğan, maydanoz ve ıspanak yer aldı.

Yeni Mahalle'de bulunan yaklaşık 10 dönümlük üretim sahasında yetiştirilen sebzeler, hasat edildikçe haftada iki gün 3. Çevre Yolu üzerindeki satış noktasında satışa çıkarılıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 15 Ekim'de ilk tohumlarını ektiği alanda üretilen ürünler, doğrudan tüketiciye ulaştırılıyor.

Adıyaman Belediyesi ile Adıpayam Kadın Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen uygulama, üreticiden vatandaşa doğrudan satış modeliyle sosyal belediyecilik örneği olarak öne çıkıyor.

Satış noktasından alışveriş yapan vatandaşlar, ürünlerin tazeliği ve fiyatların uygunluğundan memnun olduklarını dile getirdi.