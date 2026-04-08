Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiri mevduat faizi (brüt) oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,08 oranında reel getiri sağlayan mevduat faizi, yatırımcısına en fazla kazandıran araç olarak öne çıktı.

Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının tamamı yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE bazında Amerikan doları yüzde 1,14, euro yüzde 3,37, DİBS yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranında geriledi. TÜFE bazında da benzer bir tablo oluştu.

Altın En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

Üç aylık verilerde külçe altın öne çıktı. Altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,03, TÜFE ile yüzde 7,57 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde euro en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Euro En Fazla Kaybettiren Araç Oldu

Altı aylık verilere göre külçe altın liderliğini sürdürdü. Altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 29,21, TÜFE ile yüzde 24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, euro en fazla kaybettiren araç olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek Reel Getiri Külçe Altında

Yıllık bazda da en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 54,39, TÜFE ile yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Aynı dönemde mevduat faizi ve DİBS sınırlı getiri sunarken, BIST 100, euro ve Amerikan doları yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak : PERRE