Adıyaman'da spor altyapısını güçlendirecek ve kentin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacak Adıyaman Şehir Stadyumu Projesi için çalışmalar hız kazandı. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın modern ve çok amaçlı bir stadyuma kavuşacağını belirterek yatırımın kent için stratejik önem taşıdığını söyledi.

Milletvekili Kurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Adıyaman il merkezinde yaklaşık 44 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak stadyumun, 12 bin 500 seyirci kapasitesiyle bölgenin en önemli spor tesislerinden biri olacağını ifade ederek, 'Adıyaman'ımızı her alanda daha ileriye taşıyacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimize kazandırılacak bu modern stadyum; sadece spor müsabakalarına ev sahipliği yapmayacak, aynı zamanda sosyal yaşamın da merkezi olacaktır' dedi.

Projeye ilişkin teknik detayları da paylaşan Milletvekili Kurt, tesiste 600 VIP koltuk, 50 protokol koltuğu, basın ve yayın alanları, engelli vatandaşlara özel tribünler ile misafir takım seyircileri için ayrılmış bölümlerin yer alacağını bildirdi. Toplam 12 bin 500 kişi kapasiteli tesisin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde inşa edileceği kaydedildi.

Toplam inşaat alanı yaklaşık 18 bin 800 metrekare olan projenin 1,5 milyar TL + KDV yatırım bedeline sahip olduğunu belirten Milletvekili Kurt, yatırımın Adıyaman ekonomisine de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Stadyumun yalnızca bir spor tesisi olarak değil, çevresiyle birlikte yaşayan bir merkez olarak planlandığını vurgulayan Milletvekili Kurt, otopark alanları, meydan düzenlemeleri, yürüyüş alanları ve etkinlik sahalarıyla birlikte kente yeni bir cazibe merkezi kazandırılacağını söyledi.

Modern mimari ve yüksek teknolojinin projede ön planda tutulduğunu belirten Milletvekili Kurt, PTFE membran çatı sistemi, doğal ışık kullanımına uygun tasarım ve gece aydınlatmalarıyla görsel estetiğin tesisin öne çıkan unsurları arasında yer alacağını ifade etti.

Milletvekili Kurt, açıklamasının sonunda, 'Bu proje, Adıyaman'ımızın yeniden yapılanma ve gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirecek, gençlerimize yeni imkânlar sunacak ve Adıyaman'ı bölgesinde daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Adıyaman Şehir Stadyumu, inşallah şehrimizin yeni sembollerinden biri olacaktır' ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri ve emeği geçen bürokratlara teşekkür eden Milletvekili Kurt, yatırımın kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PERRE