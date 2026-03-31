Gaziantep’te uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde tespit edilen şüpheli, ekiplerin dikkatli takibi sonucu gözaltına alındı. Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyon, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ortaya koyarken, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliği bir kez daha dikkat çekti.

Jandarma Ekipleri Operasyon Düzenledi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin yeri tespit edildi.

Oğuzeli İlçesinde Yakalandı

Yapılan takip sonucu uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.