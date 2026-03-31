Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde farklı mahallelerde artış gösteren hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve teknik takip sonucunda eşkalleri belirlenen 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet televizyon ile 3 adet elektrikli süpürge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Adıyaman adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.