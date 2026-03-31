Şanlıurfa'da alternatif konut ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Eyyübiye Yenice mevkiinde, yeni yollar hızla tamamlanarak hizmete sunuluyor.

Eyyübiye Belediyesi'nin, plansız yapılaşmayı önleme çalışmaları kapsamında cazibesi artan ve özel sektörün büyük ilgi gösterdiği Yenice Mahallesi'nde, ruhsatlı yapıların tamamına ulaşımın rahatça sağlanabilmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda büyük bir gayretle çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yollar açarak hızla kilitli parke döşemesini tamamlayıp hizmete sunuyor.

Tarım alanlarında yapılaşmayı önlemede de büyük etkisi olan çalışmalar sayesinde, tamamen kayalık ve yüksek kesimde bulunan alanlarda daha güvenli yapılar inşa ediliyor. Bir yandan yeni yapılaşma alanlarındaki ulaşımı rahatlatmaya ve bölgenin cazibesini artırmaya çalışan Eyyübiye Belediyesi, diğer yandan da 12 mahallede doğalgaz, elektrik ve su altyapısı için kazılan sokaklarda kilitli parke onarım çalışmalarını sürdürüyor.