Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Dağeteği Mahallesi'nde parke döşeme çalışmaları yürütüyor.

Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu Dağeteği Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yollar, kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla daha sağlam ve konforlu hale getiriliyor. Ekipler, mahallede ulaşımın daha güvenli ve uzun ömürlü olması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Dağeteği Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanan yollar, parke döşeme çalışmaları ile birer birer mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, yalnızca Dağeteği Mahallesi ile sınırlı kalmayarak ilçe genelinde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Devteşti Mahallesi'nde 3 ekip, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 2 ekip görev alırken Karşıyaka, Bahçelievler, Süleymaniye, Veyselkarani, Şair Nabi ve Paşabağı mahallelerinde de birer ekip yol yapım, bakım-onarım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Kırsal bölgelerde ise Tepedibi ve Ulubağ mahallelerinde üstyapı çalışmaları sürdürülüyor.

Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mehmet Canpolat ve ekiplere teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üstyapı çalışmalarının belirli bir plan dahilinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.