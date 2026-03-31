Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yüzme takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmada toplam 24 madalya kazandı.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalar, 11 Nisan Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Kelebek, kurbağa, sırt ve serbest stil ile 4x50 karışık ve 4x50 serbest kategorilerinde düzenlenen müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bireysel Spor Kulübü Yüzme Takımı, 7, 8 ve 9 yaş gruplarında yarışarak 13 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük elde etti.

Yüzme antrenörü Yusuf Can Geran, desteklerinden dolayı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Geran, sporcuların önemli bir başarıya imza attığını belirterek, 'Çocuklarımız güzel bir performans sergiledi. Elde ettikleri dereceler bizleri mutlu ediyor' dedi.

GAP Vadisi Yüzme Havuzunda antrenmanlarını sürdüren minik sporcular ise yarışmada derece elde ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti.