Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Zey Köyü'nde depremzede çocuklar için yapılan halı sahayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, 'Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak.' ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Zey Köyü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edildi. Deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi konumundaki İndere eteklerinde, 135 dönümlük alanda projelendirilen 107 köy evi tamamlandı.

Bakan Kurum, köyde yaşayan çocukların halı saha talebini karşılıksız bırakmadı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı öncesinde halı sahaya kavuşan çocuklar, sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını dile getirdi.

Proje ile Zey Köyü'nde depremden etkilenen çocukların spor ve sosyal alanlara erişimi artırılırken, hayata geçirilen halı saha bölge çocuklarının sporla buluşmasını sağlıyor.

