Türkiye Maarif Vakfı tarafından Pakistan'da düzenlenen '7. Pakistan Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nın ilk etabı İslamabad'da başladı.

Adıyaman Üniversitesi'ni temsilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ile öğretim üyelerinden Muhammed Karakuş katıldı. Program kapsamında öğrenci adayları, okul yöneticileri ve üniversite temsilcileriyle bir araya gelinerek üniversitenin tanıtımı yapıldı. Fuarda ayrıca üniversiteler arası iş birliği imkanları da değerlendirilirken, uluslararası akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Türkiye Maarif Vakfı yöneticilerine teşekkür edildi.

Fuarın ikinci etabının Lahor'da devam edeceği belirtilirken, Adıyaman Üniversitesi'nin Türk yükseköğretimini uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceği kaydedildi.