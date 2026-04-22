Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli egemenliğin tarihi önemine ve çocukların Türkiye’nin geleceğindeki rolüne dikkat çekti. Gümüş, 23 Nisan 1920’nin Türk milletinin kendi kaderini tayin ettiği ve milli iradenin temellerinin atıldığı önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte egemenliğin millete geçtiğini ifade etti. Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin güçlü bir anlayışın sonucu olduğunu dile getirdi.

Milli Egemenlik Ve Tarihi Önemi

23 Nisan’ın yalnızca bir tarih olmadığını ifade eden Gümüş, bu günün bağımsızlık ve milli iradenin simgesi olduğunu belirtti. Milli egemenliğin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Çocuklar Geleceğin Teminatı

Çocukların Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek en önemli değerler olduğunu belirten Gümüş, eğitimden kültüre, bilimden teknolojiye kadar her alanda donanımlı nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Topluma Ortak Sorumluluk Çağrısı

Güçlü bir Türkiye’nin bilinçli ve sorumluluk sahibi nesillerle mümkün olacağını ifade eden Gümüş, çocukların en iyi şartlarda yetişmesi için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü dile getirdi.

23 Nisan Kutlama Mesajı

Mesajının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını anan Gümüş, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.