Küresel piyasalarda Brent petrolün 97,86 dolar seviyelerinde işlem görmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdı. ABD ile İran arasındaki gerilim, arz endişelerini yeniden gündeme taşıyarak fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketliliğe neden oldu.

Küresel Gerginlik Piyasaları Etkiliyor

Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin küresel petrol arzı açısından kritik önem taşıdığı belirtilirken, ABD-İran hattındaki karşılıklı açıklamaların belirsizliği artırdığı ifade ediliyor. Bu durumun akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

22 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 62,70 TL, Motorin 71,59 TL, LPG 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62,56 TL, Motorin 71,45 TL, LPG 34,39 TL

Ankara: Benzin 63,67 TL, Motorin 72,71 TL, LPG 34,87 TL

İzmir: Benzin 63,94 TL, Motorin 72,99 TL, LPG 34,79 TL

Adıyaman'da Akaryakıt Fiyatları

Adıyaman'da benzin 64,84 TL, motorin 73,91 TL ve LPG 35,44 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.

Fiyatlarda Dalgalanma Sürüyor

Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin temel nedeninin jeopolitik riskler olduğunu belirtirken, Hürmüz Boğazı gelişmelerinin küresel enerji piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor. ABD-İran geriliminin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

İndirim Beklentisi Gündemde

Motorin fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından, 23 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla yeni bir indirim beklentisi de piyasalarda konuşuluyor.

Kaynak : PERRE