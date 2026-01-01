Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılamalarını sağlamak amacıyla il genelinde yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrasında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler kapsamında, yılbaşı öncesinde umuma açık alanlar, alışveriş merkezleri, cadde ve meydanlarda kontroller yapıldı; trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergâhlarda trafik ekiplerince kontrol ve yönlendirme çalışmaları yürütüldü.

Yılbaşı gecesi boyunca kent genelinde asayiş ve trafik ekipleri görev yaptı, sabit ve hareketli yol kontrol uygulamaları gerçekleştirildi, kalabalık alanlarda devriye hizmetleri artırıldı. Olası olaylara hızlı müdahale edebilmek amacıyla ekiplerin teyakkuz halinde bulunduğu bildirildi. Yılbaşı sonrasında ise kamu düzeninin korunması, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, her türlü suçla mücadelenin aziz şehitler ve gazilerden devralınan sorumluluk bilinciyle kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, emniyet teşkilatının 180 yıllık köklü geçmişiyle 2026 yılında da milletin huzur ve güvenliği için aynı özveri ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE