İstanbul'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve sivillere yönelik katliamlarına karşı onbinlerce kişinin katılımıyla 'Gazze'yi Unutma' yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte, Filistin halkıyla dayanışma mesajları verilirken, yaşananların açık bir insanlık suçu olduğu bir kez daha vurgulandı.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, yürüyüşe ilişkin yaptığı açıklamada, Filistin davasının insanlığın ortak vicdanı olduğunu ifade etti. Kurt, İstanbul'un bugün yalnızca bir şehir olmadığını, mazlumların sesi ve vicdanın merkezi hâline geldiğini söyledi.

Doç. Dr. Kurt, Gazze'de yaşananları 'sıradan bir çatışma değil, kadınların, çocukların ve masum sivillerin hedef alındığı ağır bir zulüm' olarak nitelendirdi. Kurt, yürüyüşle ilgili şunları kaydetti: 'Bu yürüyüş, susmayan vicdanların, eğilmeyen duruşun ve unutmayan hafızanın yürüyüşüdür. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz.'

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Kurt, sessiz kalınmasının zulmü büyüttüğünü vurgulayarak, adaletin bir an önce tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Filistin davasının yalnızca Filistinlilerin değil, insanlık onuruna sahip çıkan herkesin meselesi olduğunu dile getirdi.

Yürüyüş boyunca taşınan pankartlar ve atılan sloganlarla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Kurt, yürüyüşün aynı zamanda vicdanın eğilmeyeceğinin ve mazlumların unutulmayacağının göstergesi olduğunu vurguladı. Katılımcılar, Filistin halkının yanında olma kararlılığını gösterirken, yürüyüş İstanbul'un dört bir yanında adalet ve insanlık çağrısına dönüşen bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Doç. Dr. Kurt, 'Gazze özgür olana ve adalet tecelli edene kadar bu mücadele sürecek. İstanbul'dan yükselen bu ses, tüm dünyaya güçlü bir adalet çağrısıdır. Gazze için atılan her adım, zulme karşı insanlığın ortak vicdanını temsil ediyor. Masum ve mazlum Filistin halkıyla dayanışmamız kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullandı.

