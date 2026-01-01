Beşiktaş'ta devre arası operasyonu hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro planlaması yeniden şekilleniyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Antalya kampına götürülmeyecek 6. oyuncu arasında Felix Uduokhai'nin de yer aldığını duyurdu. Daha önce Mert Günok, Necip Uysal, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollar ayrılmıştı.

Geçen sezon 500 bin Euro'ya kiralanan Uduokhai, 2025-26 sezonu öncesinde Augsburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Alman savunmacı, geçen sezon 36 resmi maçın 35'inde ilk 11'de görev alırken, bu sezon sadece 11 maçta 9 kez ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş yönetimi, beklentileri karşılayamayan Uduokhai'nin menajeri aracılığıyla yeni kulüp bulmasını sağlayacak. Öte yandan mutsuz olduğu belirtilen Rafa Silva'nın da Antalya kampında yer almayacak isimler arasında olduğu ifade edildi.

Kaynak : PERRE