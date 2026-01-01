2026 yılının ilk gününde belediyeler arasında anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Mersin Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılan Adıyaman'a, park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere bir kamyon dolusu çiçek gönderdi.

Deprem sonrası kentin yeniden inşası için yoğun mesai harcayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yürüttüğü çalışmalara verilen destek kapsamında, Tarsus'tan yola çıkan ve içerisinde binlerce çiçek bulunan yardım kamyonu Adıyaman'a ulaştı.

Gönderilen çiçekleri teslim alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'a teşekkür ederek dayanışma mesajı verdi. Başkan Tutdere, 'Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Ali Boltaç tarafından 6 Şubat şehitliğimiz ve seramız için gönderilen çiçekler elimize ulaştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz indirme çalışmalarını sürdürüyor. Hava koşulları elverişli olduğunda bu çiçekleri Adıyaman toprağıyla buluşturacağız. Bu zor süreçte Adıyaman halkına ve yitirdiğimiz canlarımızın hatırasına gösterilen duyarlılık için tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Şehirler arasındaki kardeşlik bağlarına da dikkat çeken Başkan Tutdere, 'Adıyaman ile Tarsus halkı kardeştir. Bu tür anlamlı destekler dayanışmamızı daha da güçlendirecektir. Tüm Tarsus halkının yeni yılını kutluyor, 2026 yılının ülkemize huzur, bereket ve adalet getirmesini temenni ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE