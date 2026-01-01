Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte başlatılan karla mücadele çalışmaları, yeni yılın ilk saatlerinde de aralıksız sürdü. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin sevk ve idaresinde yürütülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, 2026 yılına görev başında girdi.

Kent merkezinde ulaşımın aksamaması için seferberlik ilan eden Adıyaman Belediyesi, 450 personel ve 94 araçtan oluşan geniş araç filosuyla sahada görev yaptı. Yılbaşı gecesi Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Başkan Tutdere, 'Sabahın ilk saatlerinden itibaren 4 greyder, 30 iş makinesi ve toplamda 94 araçlık filomuz ile 450 çalışma arkadaşımız sahada görev yapıyor. Kar yağışı durana kadar aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamlı gecede bizleri ziyaret ederek personelimize moral veren Sayın Valimize ve il protokolümüze teşekkür ediyorum. 2026 yılı, şehrimizin yeniden inşasında önemli adımlar atacağımız bir yıl olacak' dedi.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirten Vali Dr. Osman Varol ise, 'Uzun süredir beklediğimiz kar bereketiyle birlikte geldi. Vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için belediyemiz büyük bir özveriyle sahada. Bu süreçte emeği geçen Belediye Başkanımıza ve fedakârca görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE