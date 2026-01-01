Adıyaman Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın için ciddi buzlanma riski bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, buzlanmanın trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Karar doğrultusunda resmî ve özel olmak üzere okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretim yapılmayacak.

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE