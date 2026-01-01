Galatasaray, 2026 yılının ocak ayında dört farklı kulvarda yoğun bir maç trafiğine girecek. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maça çıkacak.

Sezonun ilk resmi maçı 5 Ocak'ta Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında verecek olan Galatasaray, ay içerisinde sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak, ardından Manchester City deplasmanına konuk olacak.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda ise Fethiyespor deplasmanına çıkacak. Yoğun takvim, Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısındaki ritmini belirleyecek.

Galatasaray'ın Ocak Ayı Maç Takvimi:

05.01.2026: Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

13.01.2026: Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

17.01.2026: Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

21.01.2026: Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

24.01.2026: Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

28.01.2026: Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

