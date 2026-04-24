İçişleri Bakanlığı tarafından Polis Meslek Kanunu'na ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, polislerin çalışma sistemi ve ek ödeme düzenine yönelik kapsamlı değişiklikler gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı açıklamada, taslak çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, 'Çalışmalar henüz son halini almadı, biraz daha zamana ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

Hazırlanan düzenleme taslağına göre, mevcut sabit fazla mesai ödeme sisteminin yerine saatlik ücretlendirmeye dayalı yeni bir model getirilmesi planlanıyor. Yeni sistemde polislerin yalnızca fiilen gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında ödeme alacağı, mesai yapmayan personele ise ek ödeme yapılmayacağı öngörülüyor.

Düzenlemede fazla mesai ödemeleri için üst sınırın 17 bin TL olarak belirlendiği, ödemelerin haftalık 40 saat ve aylık 160 saatlik çalışma süresinin üzerindeki çalışmalar üzerinden saat bazlı hesaplanacağı ifade ediliyor.

Taslakta ayrıca 12 saat çalışma ve 36 saat dinlenme esasına dayalı yeni vardiya sistemine geçilmesinin planlandığı, bu düzenleme ile haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat aralığında olmasının hedeflendiği bildiriliyor.

Yeni sistemle birlikte, farklı çalışma sürelerine rağmen eşit ek ödeme uygulamasının sona ereceği, fazla mesai yapan personelin daha yüksek gelir elde edeceği, daha az mesai yapan personelin ise ek gelirinin azalacağı belirtiliyor.

Çalışmalar kapsamında özlük haklarına ilişkin daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin de hazırlandığı ifade edildi.

Taslakta yer alan unvan bazlı maaş ve gelir aralıklarına göre; polis memuru, komiser, başkomiser, emniyet müdürü, trafik polisi ve yunus polisi gibi farklı görev gruplarında net görev aylıkları ile fazla mesai dahil toplam gelirlerin değişkenlik gösterdiği aktarıldı.

Düzenlemenin son halini almasının ardından TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

