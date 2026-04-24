Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkan adayı ve İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar, birliğin mevcut yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, en temel eksikliklerden birinin hizmet binası olduğunu ifade etti. Yanar, binlerce esnafı temsil eden bir yapının kendi binasının bulunmamasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

'Açık konuşalım... kabul edilebilir bir durum değildir'

Basın mensuplarına hitaben yaptığı açıklamada mevcut durumu net ifadelerle ortaya koyan Yanar, 'Adıyaman gibi köklü bir şehirde, binlerce esnafı temsil eden bir birliğin kendi binasının olmaması kabul edilebilir bir durum değildir' dedi.

'Aslan yattığı yerden belli olur'

Kurumsal kimliğin fiziki mekânla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Yanar, 'Bir kurumun ciddiyeti, itibarı ve gücü; temsil edildiği mekândan da anlaşılır' ifadelerini kullandı. Yanar, mevcut durumun hem temsil gücünü zayıflattığını hem de hizmet kalitesini sınırladığını belirtti.

'Birlik binasını şehrimize kazandıracağız'

Göreve gelmeleri halinde bu sorunu çözmeyi hedeflediklerini belirten Yanar, 'Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne yakışır, modern, ulaşılabilir, tüm odalarımızın rahatlıkla hizmet alabileceği bir birlik binasını şehrimize kazandıracağız' dedi.

'Sadece dört duvardan ibaret olmayacak'

Planlanan yapının çok yönlü bir merkez olacağını ifade eden Yanar, 'Bu bina sadece dört duvardan ibaret olmayacak. Esnafımızın işlerini kolaylaştıran, toplantılarını yaptığı, projelerini ürettiği, birlik ruhunun güçlendiği bir merkez olacak' şeklinde konuştu.

'Bu bir bina değil, itibar ve kurumsallaşma meselesi'

Konunun yalnızca fiziki bir ihtiyaç olarak görülmemesi gerektiğini belirten Yanar, 'Biz bu meseleyi bir 'bina meselesi' olarak değil, bir 'itibar ve kurumsallaşma meselesi' olarak görüyoruz' dedi.

'Bu sorun ertelenemez'

Sorunun aciliyetine dikkat çeken Yanar, 'Bu sorun ertelenemez. Bu ihtiyaç görmezden gelinemez. Adıyaman esnafı bunu hak etmiyor' ifadelerini kullandı.

'İş üretmeye talibiz'

Güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Yanar, 'Bizler, ilgili kurumlarla iş birliği içinde bu sorunu en kısa sürede çözecek iradeye sahibiz. Çünkü biz laf üretmeye değil, iş üretmeye talibiz' dedi.

'Birliğin yuvasını birlikte inşa edeceğiz'

Açıklamasının sonunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Yanar, 'Hep birlikte, Adıyaman esnafına yakışan birliği de o birliğin yuvasını da inşa edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE