Adıyaman Valiliği tarafından, afet sonrası yürütülen iyileştirme çalışmaları ile kamu yatırımlarının mevcut durumunun ele alındığı değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Uğur Kapar, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda, afetin ardından yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, devam eden projelerdeki ilerleme düzeyi, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen yatırımların son durumu gözden geçirilerek, çalışmaların daha hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile sahadaki faaliyetlerin titizlikle sürdürülmesi konuları da toplantıda değerlendirildi.

