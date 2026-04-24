Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti teşkilatıyla birlikte Adıyaman'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Başkan Yardımcıları, Merkez İlçe Başkanı M. Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve teşkilat mensuplarıyla birlikte önceki dönem il başkanlarından Mehmet Dağtekin'i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada, 'Davamıza geçmiş dönemlerde önemli katkılar sunmuş kıymetli başkanımızla gerçekleştirdiğimiz bu samimi buluşmada; teşkilat çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunarak, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik. AK Parti'nin vefa ve istişare kültürüyle; geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Heyet daha sonra önceki dönem il başkanlarından Emrah Erkan Bulucu'u ziyaret etti.

Kurt ve beraberindeki heyet ayrıca Detay Yapı ve Mekanik iş yerini ziyaret ederek işletme sahipleri Numan Ünlü ve ortaklarıyla bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklamada, 'Gerçekleştirdiğimiz ziyarette; şehrimizin talep ve beklentilerini dinleyerek, sahadaki çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin ekonomik hayatına katkı sunan tüm esnaflarımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya ve desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE