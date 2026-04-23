Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sümerevler Mahallesi'ndeki Tartan Atletizm Pistini dolduran çocuklar, ellerinde dalgalanan Türk bayrakları ve yüzlerine yansıyan tarifsiz sevinçle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Her bir çocuğun gözlerindeki ışıltı, bu anlamlı günün ruhunu en güçlü şekilde yansıttı.

Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Okullar tarafından hazırlanan etkinliklerde çocuklar sahne performanslarıyla hem yeteneklerini sergiledi hem de bayramın ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Bayram programına katılan ailelerde çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, ortaya renkli ve unutulmaz görüntüler çıktı.

Programa katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, onların heyecanına ortak olarak bu anlamlı günün coşkusunu birlikte paylaştı.

Program sonunda Vali Osman Varol,Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve protokol üyeleri tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

