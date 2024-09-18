Valilikten Acı Haber: Şehit Askerimizin Cenaze Töreni Düzenlenecek

Ordu Valiliği, 18 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin, sabah saatlerinde Ordu-Giresun karayolu üzerindeki Divane Camii mevkiinde rutin bir yol emniyet kontrolü gerçekleştirdiği belirtildi. Saat 09.50 sıralarında durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü A.T.’nin hızla kontrol noktasından kaçmaya çalıştığı ve bu sırada kontrol noktasında görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş M.F.Ç.’ye çarptığı ifade edildi.

Kazanın hemen ardından ağır yaralanan M.F.Ç., derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.

Valilik açıklamasında, şehit asker için taziye mesajı yayımlanarak, “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” denildi. Ayrıca, şehidin cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

"Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Gözaltında"

Olay sırasında motosiklet sürücüsü A.T., kontrol noktasında durması için yapılan ihtara uymadı ve hızla kaçmaya çalışırken Jandarma Astsubay Çavuş M.F.Ç.’ye çarptı. Valilik açıklamasına göre, olay sonrasında A.T. gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan sürücünün ifadesi alınarak olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın geniş çaplı olarak soruşturulduğunu belirtti. Motosikletin neden dur ihtarına uymadığı, sürücünün ehliyeti ve motosikletin ruhsat durumu gibi konular araştırılıyor.

"Şehidin Cenazesi İçin Hazırlıklar Sürüyor"

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş M.F.Ç. için askeri bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, cenaze töreninin 18 Eylül 2024 Çarşamba günü Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda saat 15.00’te yapılacağı belirtildi. Törenin ardından şehidin naaşı, Samsun Çarşamba Havalimanı’na karayoluyla taşınarak, askeri uçakla memleketi Sakarya’ya gönderilecek.

Şehidin cenazesi, memleketi Sakarya’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Cenaze törenine üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor. Şehit için düzenlenecek askeri törenin ardından devlet yetkilileri ve kamu görevlileri tarafından taziyelerin kabul edileceği açıklandı.

"Olay Sonrası Taziye Mesajları"

Ordu'da yaşanan bu acı olayın ardından Türkiye genelinde taziye mesajları gelmeye başladı. Güvenlik güçleri ve vatandaşlar, şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Toplumun her kesiminden yapılan açıklamalarda, şehitlerin fedakârlığının milletin bağımsızlığı için en büyük teminat olduğu vurgulandı.

Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Kaynak : PHA