Türkiye’de de benzer bir saldırı olasılığı üzerine soru işaretleri oluşurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu: “Türkiye’de Çağrı Cihazları Kullanılmıyor, Bir Risk Yok”

Lübnan’da yaşanan bu saldırının ardından Türkiye’de de çağrı cihazlarının kullanımıyla ilgili risk olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’de çağrı cihazlarının neredeyse hiç kullanılmadığını belirterek, “Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim” dedi. Uraloğlu'nun bu açıklaması, olası endişeleri yatıştırmayı amaçlıyor.

Türkiye’de akıllı telefonların yaygın kullanımıyla çağrı cihazlarının neredeyse tamamen terk edildiğini vurgulayan Uraloğlu, bu cihazların siber saldırılara karşı zayıf olması nedeniyle iletişimde tercih edilmediğini ve Türkiye'de böyle bir risk olmadığını belirtti.

"Lübnan’da Eş Zamanlı Patlamalar: En Az 8 Ölü, 2 bin 800 Yaralı"

Lübnan’da Hizbullah militanlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması sonucu meydana gelen patlamalar, ülke genelinde büyük bir güvenlik açığına işaret ediyor. İsrail'in bu cihazlara sızarak patlamaya neden olduğu iddia ediliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2.800 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında Hizbullah’ın önde gelen isimlerinin yanı sıra İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

Patlamaların, Hizbullah’ın İsrail ile yaşadığı çatışmaların en büyük güvenlik ihlallerinden biri olduğu ifade edilirken, saldırının zamanlaması ve yöntemleri dikkat çekiyor. Bu olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı ve dijital cihazların güvenliği daha fazla tartışılmaya başlandı.

"İsrail’e Yöneltilen Suçlamalar ve Sessizlik"

Lübnan’da meydana gelen patlamaların ardından birçok yerel kaynak, İsrail’i sorumlu tutuyor. İsrail’in Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarına sızarak bu patlamaları gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Hizbullah’a yakın kaynaklar, İsrail’in bu cihazlara müdahale ettiğini ve militanlara dağıtılmadan önce cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklendiğini öne sürüyor.

İsrail tarafı ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmamayı tercih etti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bakanlarına konuyla ilgili açıklama yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğu belirtiliyor. İsrail'in bu saldırılarda doğrudan bir rolü olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, dijital cihazlara yönelik tehditlerin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Hizbullah'ın Teknolojiye Yönelik Güvenlik Önlemleri Yetersiz mi?"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, birkaç ay önce militanlarına akıllı telefon kullanmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Özellikle İsrail ile gerginliğin arttığı dönemlerde, dijital cihazların siber saldırılara karşı savunmasız olabileceğini öne süren Nasrallah, bu cihazların militanları tehlikeye atabileceğini belirtmişti. Ancak Hizbullah’ın çağrı cihazlarına yönelmesi, bu cihazların da aynı şekilde güvenlik zafiyetine sahip olduğunu gösteriyor.

Al Jazeera'ya konuşan askeri analist Elijah Magnier, Hizbullah’ın İsrail’in iletişim hatlarını kesmesini önlemek amacıyla çağrı cihazlarına güvendiğini, ancak bu cihazların militanlara dağıtılmadan önce hacklenmiş olabileceğini belirtti. Bazı Hizbullah yetkilileri de cihazların patlamadan önce aşırı ısındığını fark ettiklerini, bunun kötü amaçlı yazılım kaynaklı olabileceğini ifade ettiler.

"Türkiye’de Benzer Bir Risk Neden Bulunmuyor?"

Lübnan’daki bu olayın ardından Türkiye’de de benzer bir saldırının yaşanabileceği endişeleri gündeme gelse de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamaları, bu tür bir tehditin ülkemizde bulunmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’de çağrı cihazlarının kullanılmaması, bu tür bir saldırının gerçekleşme olasılığını ortadan kaldırıyor.

Türkiye’de çağrı cihazlarının yerini tamamen akıllı telefonların aldığı biliniyor. Akıllı telefonların güvenlik zafiyetleri olmasına rağmen, çağrı cihazları gibi modası geçmiş teknolojilere kıyasla daha güvenli bir iletişim aracı olarak kabul ediliyor. Uraloğlu'nun açıklamasına göre Türkiye, dijital güvenlik açısından böyle bir saldırı riski taşımıyor.

"Dijital Güvenlik ve Siber Tehditler Gündemde"

Lübnan’daki saldırı, dijital güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Siber tehditler ve dijital cihazların güvenliği, özellikle çatışma bölgelerinde kritik bir önem taşıyor. Teknolojik gelişmelerin bu tür saldırıları kolaylaştırması, ülkelerin dijital güvenlik önlemlerini daha da artırması gerektiğini gösteriyor.

Türkiye’de dijital güvenlik alanında alınan önlemler, siber saldırılara karşı güçlü bir savunma oluştururken, çağrı cihazları gibi teknolojilerin kullanılmaması da bu tür saldırılardan korunmayı kolaylaştırıyor. Uraloğlu’nun açıklamaları, Türkiye’nin bu konuda güvende olduğunu net bir şekilde vurguluyor.

Kaynak : PHA