Adıyaman Organize Sanayi bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan V.Ç., isimli şahıs, başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - İddaya göre, Adıyaman Merkez Organize Sanayi bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan V.Ç., yük indirdiği sırada kafasına (helezon) düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Öte yandan, yaralı V.Ç.‘nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.