2025'te yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte 18 yaşın altındaki kullanıcılar için daha sıkı gizlilik ve güvenlik önlemleri hayata geçirilecek. Bu değişiklik, özellikle ebeveyn denetimi ve içerik kısıtlamalarını kapsayacak.

"Yeni Kurallar ve Kısıtlamalar"

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için hesapları otomatik olarak "genç hesap" statüsüne dönüştürecek. Bu genç hesaplar, gizlilik açısından daha korunaklı olacak. Hesaplar otomatik olarak gizli hale getirilecek ve yalnızca onaylı takipçilerle etkileşimde bulunabilecekler. Ayrıca, bu kullanıcılar yalnızca takip ettikleri kişilerle mesajlaşabilecek. Şiddet içerikleri, kozmetik reklamları ve hassas içeriklere erişimleri de sınırlandırılacak.

16 yaşından küçük kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırabilmeleri için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek. Bu adım, genç kullanıcıların sosyal medyada güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla atılıyor.

"Türkiye ve Avrupa'da Yürürlüğe Giriş Tarihleri"

Instagram’ın ana şirketi Meta, yeni kuralların Türkiye'de Ocak 2025’te, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 2024’ün sonlarına doğru uygulamaya konulacağını duyurdu. Bu kapsamda, genç kullanıcıların gizliliği ve güvenliği, Instagram'ın temel öncelikleri arasında yer alacak.

"Sosyal Medyada Yaş Sınırı Tartışmaları"

Uzun süredir yaş sınırı olmadan sosyal medyada yer alan genç kullanıcılar, güvenlik ve gizlilik açısından riskler taşıdığı gerekçesiyle tartışmalara neden oluyordu. Instagram'ın bu adımı, sosyal medya kullanımını daha güvenli hale getirmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, genç kullanıcıların dijital dünyada daha kontrollü ve güvenli bir şekilde var olmasını sağlamayı hedefleyen Instagram, sosyal medya güvenliği konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : PHA