Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değiştirilmezlik ilkesi, sonraki nesillerin iradesine ipotek koymak değil, kurucu neslin gelecek kuşaklara verdiği nasihattir" ifadelerini kullandı.

"HÜDAPAR'ın Anayasa Çıkışı Gündem Oldu"

Cumhur İttifakı ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "değiştirilemez" olarak nitelendirilen ilk dört maddesinin kaldırılmasını gerektiğini savunarak, gündemi sarstı. Yapıcıoğlu'nun bu önerisi, özellikle siyaset ve hukuk çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Anayasa'nın ilk üç maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısını, Cumhuriyetin niteliğini ve devletin bölünmez bütünlüğünü tanımlıyor. 4. madde ise bu maddelerin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini hükme bağlıyor.

Mehmet Uçum'dan Sert Yanıt: "Her Kuşak Kendi Kuruculuğunu Yapma Hakkına Sahiptir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Uçum, değiştirilemezlik ilkesinin kurucu neslin gelecek kuşaklara sunduğu bir nasihat olduğunu belirterek, bu ilkenin sonraki nesillerin iradesine ipotek koymak anlamına gelmediğini söyledi. Uçum, her kuşağın kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahip olduğunu ancak bunun önceki nesillerin birikimine dayanması gerektiğini vurguladı.

Uçum’un açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti: "Her yeni kuruculuk, geçmişin birikimine dayanmalıdır. Aksi takdirde devletin ve milletin devamlılığı riske girer. Bu nedenle, değiştirilmezlik ilkesi ülkesel birliğin ve devletin sürekliliğinin teminatıdır."

"Anayasa'nın İlk Üç Maddesi Tartışma Konusu Değil"

Mehmet Uçum, ayrıca Türkiye toplumunun Anayasa'nın ilk üç maddesi üzerinde genel bir mutabakata sahip olduğunu belirtti. İlk üç madde ve bu maddelere ilişkin değiştirilmezlik ilkesinin korunması gerektiğini vurgulayan Uçum, bu ilkenin ülkesel birliğin ve devamlılığın temel taşı olduğunu söyledi. Uçum, "Bu temele sahip çıkmak gelecek neslin görevidir" dedi.

"Türk Vatandaşlığı Etnisiteye Dayanmaz"

Uçum, açıklamasında vatandaşlık konusuna da değinerek, Türk vatandaşlığının etnik bir aidiyete dayanmadığını, Cumhuriyetin kurucusu olan Türk Milleti’nin bir parçası olmayı ifade ettiğini belirtti. "Türk vatandaşlığı, anayasal bir vatandaşlık değil, Anayasa ile tespit edilen bir mensubiyettir," dedi.

Bu açıklamalar, Cumhur İttifakı içinde HÜDAPAR'ın anayasa değişikliği önerilerine karşı iktidar kanadının resmi tutumunu ortaya koymuş oldu.

Kaynak : PHA